"Не нанес вреда парти". В Германии СДПГ отказалась исключать Шредера за дружбу с Путиным
Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла оснований для осуждения или исключения из СДПГ бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Соответствующее решение вынесено 8 августа, передает DW.
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Согласно решения спецкомиссии СДПГ, Шредер "не виновен в нарушении правил партии, поскольку ни один факт нарушения с его стороны не доказан".
В комиссии уточнили, что основанием для дисциплинарного взыскания могут быть нарушения устава и принципов Социал-демократической партии. Только при наличии таких фактов могут приниматься дисциплинарные меры – с учетом того, что "был причинен серьезный ущерб партии".
Представители комиссии подчеркнули, что Шредер не призывал к агрессивной войне и не оправдывал нападения одного государства на другое.
"Напротив, он уже в день российского вторжения в Украину заявил, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств", – отметили в комиссии.
Дружба Шредера с российским диктатором Владимиром Путиным не является нарушением устава СДПГ, убеждены в комиссии. В партии назвали это частью "чисто личной сферы, связанной с выстраиванием его жизни", каким бы "непонятным или непостижимым" этот подход ни казался с социал-демократической точки зрения.
Таким образом процедура лишения Шредера членства в СДПГ будет прекращена, ему будут возмещены процессуальные расходы, а заявители против него должны будут возместить расходы самостоятельно.
Решение комиссии может быть обжаловано в окружной комиссии в течение двух недель.
- 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.
- Сопредседатель СДПГ Саския Эскен призвала Шредера выйти из партии.
- Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби. В мае правительство Германии решило закрыть офис Шредера.
- 10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.
- 15 июля федеральный министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что Шредер должен покинуть СДПГ, поскольку его поведение и позиция в отношении России и Путина непростительны.
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