"Не нанес вреда парти". В Германии СДПГ отказалась исключать Шредера за дружбу с Путиным

Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла оснований для осуждения или исключения из СДПГ бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Соответствующее решение вынесено 8 августа, передает DW.

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Согласно решения спецкомиссии СДПГ, Шредер "не виновен в нарушении правил партии, поскольку ни один факт нарушения с его стороны не доказан".

В комиссии уточнили, что основанием для дисциплинарного взыскания могут быть нарушения устава и принципов Социал-демократической партии. Только при наличии таких фактов могут приниматься дисциплинарные меры – с учетом того, что "был причинен серьезный ущерб партии".

Представители комиссии подчеркнули, что Шредер не призывал к агрессивной войне и не оправдывал нападения одного государства на другое.

"Напротив, он уже в день российского вторжения в Украину заявил, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств", – отметили в комиссии.

Дружба Шредера с российским диктатором Владимиром Путиным не является нарушением устава СДПГ, убеждены в комиссии. В партии назвали это частью "чисто личной сферы, связанной с выстраиванием его жизни", каким бы "непонятным или непостижимым" этот подход ни казался с социал-демократической точки зрения.

Таким образом процедура лишения Шредера членства в СДПГ будет прекращена, ему будут возмещены процессуальные расходы, а заявители против него должны будут возместить расходы самостоятельно.

Решение комиссии может быть обжаловано в окружной комиссии в течение двух недель.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.

Сопредседатель СДПГ Саския Эскен призвала Шредера выйти из партии.

Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби. В мае правительство Германии решило закрыть офис Шредера.

10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

15 июля федеральный министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах заявил, что Шредер должен покинуть СДПГ, поскольку его поведение и позиция в отношении России и Путина непростительны.

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Наталия Медведева

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