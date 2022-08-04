В Германии назвали Шредера "рупором Путина и неотъемлемой частью путинской системы"
В правящей коалиции Германии назвали экс-канцлера Герхарда Шредера "неотъемлемой частью системы" российского диктатора Владимира Путина. Такое заявление сделал генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Бижан Джир-Сарай в интервью Bild.
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По его словам, Шредер "полностью потерял связь с реальностью и ведёт безупречную кремлёвскую пропаганду в Германии".
Он отметил, что Россия намеренно использует свои энергоресурсы как оружие против Европы и Германии, но Шредер оправдывает "эту опасную стратегию".
"Шредер действует как рупор Путина в Германии и намеренно позволяет Кремлю использовать его кандидатуру, чтобы ослабить позиции федерального правительства", — заявил политик.
- Герхард Шредер, приятель российского диктатора Владимира Путина, побывал на прошлой неделе в Москве, после чего заявил, что глава страны-оккупанта "хочет переговоров" об Украине.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Шредера "глашатаем империи".
- В СНБО заявили, что РФ использует Шредера и других политиков, чтобы манипулировать и создать себе "миролюбивый образ".
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