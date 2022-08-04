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В Германии назвали Шредера "рупором Путина и неотъемлемой частью путинской системы"

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 16:26
В Германии назвали Шредера
Бижан Джир-Сарай (Фото: EPA)

В правящей коалиции Германии назвали экс-канцлера Герхарда Шредера "неотъемлемой частью системы" российского диктатора Владимира Путина. Такое заявление сделал генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Бижан Джир-Сарай в интервью Bild.

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По его словам, Шредер "полностью потерял связь с реальностью и ведёт безупречную кремлёвскую пропаганду в Германии".

Он отметил, что Россия намеренно использует свои энергоресурсы как оружие против Европы и Германии, но Шредер оправдывает "эту опасную стратегию". 

"Шредер действует как рупор Путина в Германии и намеренно позволяет Кремлю использовать его кандидатуру, чтобы ослабить позиции федерального правительства", — заявил политик. 

Читайте также: Зеленский намекнул на Шредера: Отвратительно, когда бывшие лидеры работают на Россию 

Дмитрий Гриниченко
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Герхард Шредер Германия война владимир путин
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