Зеленский намекнул на Шредера: Отвратительно, когда бывшие лидеры работают на Россию

Россия через эмиссаров врет о якобы готовности к переговорам – отвратительно, что в этом ей помогают бывшие лидеры важных стран. Об этом в ночном обращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Он назвал РФ страной-террористом и отметил: Москва активирует разных эмиссаров с тезисами, что она якобы хочет переговоров.

"Если бы Россия действительно хотела окончания войны, она бы сейчас не стягивала резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовый могилы убитых невинных людей", – сказал президент.

Зеленский также высказался о своем отношении к таким эмиссарам, намекнув на экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что РФ якобы хочет переговоров.

"Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", – сказал президент.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в ответ Шредеру заявила: Путин хочет захватить восточные части Украины, а не переговоров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Шредера "глашатаем империи".

В СНБО заявили, что РФ использует Шредера и других политиков, чтобы манипулировать и создать себе "миролюбивый образ".

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Марк Сировой

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