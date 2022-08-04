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Зеленский намекнул на Шредера: Отвратительно, когда бывшие лидеры работают на Россию

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 06:38
Зеленский намекнул на Шредера: Отвратительно, когда бывшие лидеры работают на Россию - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Россия через эмиссаров врет о якобы готовности к переговорам – отвратительно, что в этом ей помогают бывшие лидеры важных стран. Об этом в ночном обращении заявил президент Владимир Зеленский.

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Он назвал РФ страной-террористом и отметил: Москва активирует разных эмиссаров с тезисами, что она якобы хочет переговоров.

"Если бы Россия действительно хотела окончания войны, она бы сейчас не стягивала резервы на украинский юг и не плодила бы на украинской территории массовый могилы убитых невинных людей", – сказал президент.

Зеленский также высказался о своем отношении к таким эмиссарам, намекнув на экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что РФ якобы хочет переговоров.

"Это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", – сказал президент.

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Марк Сировой
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Герхард Шредер Владимир Зеленский переговоры
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