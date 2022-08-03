Президент Владимир Зеленский заявил, что рост количества конфликтных ситуаций и угроз в мире свидетельствует о том, что глобальная архитектура безопасности не работает. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"В эти дни в нашем информационном пространстве и в соцсетях много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей конфликтности", – сказал президент.

Он отметил, что Украина обращает внимание на это уже годами – с тех пор, как Россия полностью проигнорировала международное право.

Зеленский подчеркнул, что после оккупации Крыма, Донбасса и поражения малайзийского Боинга Россия не понесла ответственности, сохранила политические и бизнес-связи с миром. "Много кто в глобальных отношениях верит в то, что ему это тоже удастся", – сказал Зеленский.

Он отметил, что должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая будет гарантировать, что ни одна страна не прибегнет к террору против другой страны.

Именно над этим, по словам Зеленского, сейчас работает Украина и ее партнеры.

Сегодня, 3 августа, в Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон.

В Минобороны Азербайджана заявили о проведении операции "Возмездие" – военные осуществили несколько ударов по армянским силам в Нагорном Карабахе и заняли ряд высот. Азербайджан обвинил Армению в невыполнении условий трехстороннего заявления, потому что армянская сторона до сих пор не вывела свои вооруженные формирования из Нагорного Карабаха.

МИД Армении заявил, что Азербайджан нарушил трехстороннее заявление о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и предпринял агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Вадим Ребрина

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