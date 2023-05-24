У Південній Кореї можуть списати винищувач F-35 через зіткнення з орлом

У Південній Кореї винищувач F-35 зіткнувся з орлом, через що зазнав "серйозних ушкоджень". Місцеве видання The Korea Times повідомляє, що літак можуть списати.

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У січні 2022 року літак F-35A злетів з корейського військового аеродрому в Чонджу й був на висоті 330 метрів, коли зіткнувся з орлом.

Птах пройшов крізь перегородку винищувача і його засмоктало лівим вакуумним насосом. Після цього птах пробив гідравлічні труби та електроніку, яка керує шасі літака.

Оборонна компанія Lockheed Martin, яка є монопольним власником F-35, заявила, що вартість ремонту коштуватиме $79 млн. Водночас сам винищувач коштує $100 млн.

У Сеулі вважають такі цифри надвеликими та розмірковують над списанням літака, пишуть журналісти.

Південнокорейське командування вирішує, що робити з літаком. Зазначається, що корейські військові нібито "можуть за нього заплатити", оскільки "подія сталася через нещасний випадок, а не в результаті несправності літака чи помилки пілота".

Остаточне рішення ще не ухвалили, йдеться у матеріалі.

ДОВІДКА. F-35 – це багатофункціональний літак американського виробництва, що входить у лінійку винищувальної авіації п'ятого покоління. Інноваційна модель, в можливості якої внесено функції зброї сучасного світу. До основних функцій літака входить виконання кількох завдань, що працюють на його багатопрофільну класифікацію. Метою розробників було створення винищувача, який буде здатний виконувати скорочений зліт і здійснювати вертикальну посадку, що може забезпечити потреби як морської піхоти, так і військово-повітряних сил.

11 квітня 2023 року Вища рада оборони Румунії заявила, що країна хоче закупити F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.

1 травня Міноборони США уклало контракт з американською компанією Lockheed Martin на виробництво 126 винищувачів п'ятого покоління F-35 на суму $7,8 млрд.

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