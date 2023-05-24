У Південній Кореї можуть списати винищувач F-35 через зіткнення з орлом
У Південній Кореї винищувач F-35 зіткнувся з орлом, через що зазнав "серйозних ушкоджень". Місцеве видання The Korea Times повідомляє, що літак можуть списати.
У січні 2022 року літак F-35A злетів з корейського військового аеродрому в Чонджу й був на висоті 330 метрів, коли зіткнувся з орлом.
Птах пройшов крізь перегородку винищувача і його засмоктало лівим вакуумним насосом. Після цього птах пробив гідравлічні труби та електроніку, яка керує шасі літака.
Оборонна компанія Lockheed Martin, яка є монопольним власником F-35, заявила, що вартість ремонту коштуватиме $79 млн. Водночас сам винищувач коштує $100 млн.
У Сеулі вважають такі цифри надвеликими та розмірковують над списанням літака, пишуть журналісти.
Південнокорейське командування вирішує, що робити з літаком. Зазначається, що корейські військові нібито "можуть за нього заплатити", оскільки "подія сталася через нещасний випадок, а не в результаті несправності літака чи помилки пілота".
Остаточне рішення ще не ухвалили, йдеться у матеріалі.
- 11 квітня 2023 року Вища рада оборони Румунії заявила, що країна хоче закупити F-35 для посилення своєї протиповітряної оборони.
- 1 травня Міноборони США уклало контракт з американською компанією Lockheed Martin на виробництво 126 винищувачів п'ятого покоління F-35 на суму $7,8 млрд.
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