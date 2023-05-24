В Южной Корее могут списать истребитель F-35 из-за столкновения с орлом

В Южной Корее истребитель F-35 столкнулся с орлом, из-за чего получил "серьезные повреждения". Местное издание The Korea Times сообщает, что самолет может быть списан.

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В январе 2022 года самолет F-35A взлетел с корейского военного аэродрома в Чонджу и находился на высоте 330 метров, столкнувшись с орлом.

Птица прошла сквозь перегородку истребителя и ее засосало левым вакуумным насосом. После этого птица пробила гидравлические трубы и электронику, управляющую шасси самолета.

Оборонная компания Lockheed Martin, являющаяся монопольным владельцем F-35, заявила, что стоимость ремонта составит $79 млн. При этом сам истребитель стоит $100 млн.

В Сеуле считают такие цифры слишком большими и размышляют над списанием самолета, пишут журналисты.

Южнокорейское командование решает, что делать с самолетом. Отмечается, что корейские военные якобы "могут за него заплатить", поскольку "событие произошло из-за несчастного случая, а не в результате неисправности самолета или ошибки пилота".

Окончательное решение еще не приняли, говорится в материале.

СПРАВКА. F-35 – это многофункциональный самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Инновационная модель, в возможность которой внесены функции оружия современного мира. Основными функциями самолета является выполнение нескольких задач, работающих на его многопрофильную классификацию. Целью разработчиков было создание истребителя, способного выполнять сокращенный взлет и осуществлять вертикальную посадку, что может обеспечить потребности как морской пехоты, так и военно-воздушных сил.

11 апреля 2023 года Высший совет обороны Румынии заявил, что страна хочет закупить F-35 для усиления своей противовоздушной обороны.

1 мая Минобороны США заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin на производство 126 истребителей пятого поколения F-35 на сумму $7,8 млрд.

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