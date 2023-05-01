Пентагон заключил контракт на производство более 100 истребителей F-35 почти на $8 млрд

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin на производство 126 истребителей пятого поколения F-35 на сумму $7,8 млрд. Об этом сообщили в Пентагоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На сайте оборонного ведомства указывается, что в рамках реализации опциона к подписанному соглашению предусматривается изготовление 81 самолета в модификации F-35A, 26 – F-35B и 19 – F-35C.

В общей сложности Минобороны США заказало у Lockheed Martin 126 многоцелевых истребителей пятого поколения на сумму $7,8 млрд.

Контракт предусматривает закупку самолетов для Военно-воздушных и Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, а также для союзников – Великобритании, Бельгии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Финляндии и Японии.

Соглашение, заключенное 28 апреля 2023 года, является последним на F-35 в рамках программы приобретения около 3000 самолетов для США и других стран на общую сумму $412 млрд.

СПРАВКА. F-35 – это многофункциональный самолет американского производства, входящий в линейку истребительной авиации пятого поколения. Инновационная модель, в возможности которой внесены функции оружия современного мира. Основными функциями самолета является выполнение нескольких задач, работающих на его многопрофильную классификацию. Целью разработчиков было создание истребителя, способного выполнять сокращенный взлет и осуществлять вертикальную посадку, что может обеспечить потребности как морской пехоты, так и военно-воздушных сил.

28 апреля 2023 года Defence News написало, что Пентагон заключил соглашение на $4,8 млрд с Lockheed Martin на производство высокоточных ракет GMLRS, входящих в состав систем HIMARS.

Читайте также: Пентагон: США и союзники по НАТО обсудят ускорение военной помощи Украине на этой неделе

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.