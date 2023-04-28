Пентагон: США и союзники по НАТО обсудят ускорение военной помощи Украине на этой неделе

В Пентагоне заявили, что на этой неделе США и союзники по НАТО обсудят возможности ускорения военной помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер.

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По его словам, на этой неделе в Брюсселе состоится заседание Национальной группы директоров по вооружениям, в котором примут участие представители более чем 40 стран Европейского союза и НАТО.

"Они сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению поиска, производства и поддержки сил и средств, которые жизненно важны для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", — сказал Райдер.

Отчет о мероприятии представитель Пентагона пообещал обнародовать отдельно.

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Дмитро Гриниченко

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