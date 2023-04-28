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Пентагон: США и союзники по НАТО обсудят ускорение военной помощи Украине на этой неделе

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 10:37
Пентагон: США и союзники по НАТО обсудят ускорение военной помощи Украине на этой неделе - Фото
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что на этой неделе США и союзники по НАТО обсудят возможности ускорения военной помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, на этой неделе в Брюсселе состоится заседание Национальной группы директоров по вооружениям, в котором примут участие представители более чем 40 стран Европейского союза и НАТО. 

"Они сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению поиска, производства и поддержки сил и средств, которые жизненно важны для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", — сказал Райдер.

Отчет о мероприятии представитель Пентагона пообещал обнародовать отдельно.

Читайте также: Пентагон официально объявил о новом пакете военной помощи Украине — полный список оружия 

Дмитро Гриниченко
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