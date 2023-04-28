Пентагон: США и союзники по НАТО обсудят ускорение военной помощи Украине на этой неделе
В Пентагоне заявили, что на этой неделе США и союзники по НАТО обсудят возможности ускорения военной помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер.
По его словам, на этой неделе в Брюсселе состоится заседание Национальной группы директоров по вооружениям, в котором примут участие представители более чем 40 стран Европейского союза и НАТО.
"Они сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению поиска, производства и поддержки сил и средств, которые жизненно важны для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", — сказал Райдер.
Отчет о мероприятии представитель Пентагона пообещал обнародовать отдельно.
- Ранее министр обороны Алексей Резников официально подтвердил прибытие Patriot в Украину.
- Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Patriot прибыли в Украину от трех стран.
- Советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Patriot помогут лучше прикрывать войска на фронте.
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