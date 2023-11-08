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Вчені виявили атомарний кисень на Венері. Деталі дослідження

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 18:06
Вчені виявили атомарний кисень на Венері. Деталі дослідження - Фото
Венера (Фото: ЕРА)

Астрономи вивчали атмосферу Венери за допомогою даних, зібраних Стратосферною обсерваторією інфрачервоної астрономії (SOFIA). Це телескоп, який розміщено на борту літака "Боїнг 747", що літає в атмосфері Землі. Як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, вчені виявили атомарний кисень на денній стороні Венери, освітленій сонячним світлом.

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"Атомарний кисень традиційно вважається одним із ключових компонентів термосфери й мезосфери Венери, проте дотепер усі відомі підтвердження його існування було отримано непрямим шляхом. Ми вперше безпосередньо виявили його в атмосфері денного й нічного боку Венери за допомогою терагерцового спектрометра upGREAT", – йдеться в матеріалі.

ДОВІДКА. Придатний для дихання кисень складається з двох атомів, тобто О2, які пов'язані між собою. Водночас атомарний кисень складається з одного атома й довго не залишається в такому вигляді, бо вступає в хімічну реакцію з атомами інших елементів. Атомарний кисень існує у верхніх шарах атмосфери Землі, і він з'являється в результаті розщеплення О2 частинками сонячного світла. В атмосфері Венери атомарний кисень з'являється внаслідок розщеплення вуглекислого газу, тобто CO2, внаслідок чого виникає також окис вуглецю, тобто СО.

Проведені за допомогою upGREAT виміри підтвердили, що атомарний кисень справді присутній в атмосфері Венери щонайменше в 17 різних місцях планети, частина з яких була розташована на її освітленому боці, а інші – на тій півкулі, яка на момент вимірів перебувала в тіні Сонця.

Основні запаси кисню були зосереджені на висоті приблизно 100 км від поверхні Венери, між двома найбільшими прошарками її повітряної оболонки, що мають різні фізичні властивості та обертаються в протилежні боки.

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Вчені виявили, що атомарного кисню в освітленій півкулі Венери в середньому в кілька разів більше, ніж на її "нічній" стороні. Це підтверджує загальноприйняту гіпотезу про те, що атомарний кисень утворюється на Венері в результаті взаємодій між ультрафіолетовим випромінюванням Сонця і молекулами вуглекислого і чадного газу.

Ці відомості, як сподіваються дослідники, наблизять їхніх колег-теоретиків до розуміння того, як Венера перетворилася з близького аналога Землі на розпечену кулю.

  • 14 вересня 2023 року повідомлялося, що на Венері виявлено світлові спалахи, які довгий час спонукали вчених думати, що це блискавка. Однак нове дослідження підтримує іншу теорію: світлові спалахи можуть бути наслідком згоряння метеорів у верхніх шарах атмосфери Венери.
Уляна Кричковська
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