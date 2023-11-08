Вчені виявили атомарний кисень на Венері. Деталі дослідження

Астрономи вивчали атмосферу Венери за допомогою даних, зібраних Стратосферною обсерваторією інфрачервоної астрономії (SOFIA). Це телескоп, який розміщено на борту літака "Боїнг 747", що літає в атмосфері Землі. Як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, вчені виявили атомарний кисень на денній стороні Венери, освітленій сонячним світлом.

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"Атомарний кисень традиційно вважається одним із ключових компонентів термосфери й мезосфери Венери, проте дотепер усі відомі підтвердження його існування було отримано непрямим шляхом. Ми вперше безпосередньо виявили його в атмосфері денного й нічного боку Венери за допомогою терагерцового спектрометра upGREAT", – йдеться в матеріалі.

ДОВІДКА. Придатний для дихання кисень складається з двох атомів, тобто О2, які пов'язані між собою. Водночас атомарний кисень складається з одного атома й довго не залишається в такому вигляді, бо вступає в хімічну реакцію з атомами інших елементів. Атомарний кисень існує у верхніх шарах атмосфери Землі, і він з'являється в результаті розщеплення О2 частинками сонячного світла. В атмосфері Венери атомарний кисень з'являється внаслідок розщеплення вуглекислого газу, тобто CO2, внаслідок чого виникає також окис вуглецю, тобто СО.

Проведені за допомогою upGREAT виміри підтвердили, що атомарний кисень справді присутній в атмосфері Венери щонайменше в 17 різних місцях планети, частина з яких була розташована на її освітленому боці, а інші – на тій півкулі, яка на момент вимірів перебувала в тіні Сонця.

Основні запаси кисню були зосереджені на висоті приблизно 100 км від поверхні Венери, між двома найбільшими прошарками її повітряної оболонки, що мають різні фізичні властивості та обертаються в протилежні боки.

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Вчені виявили, що атомарного кисню в освітленій півкулі Венери в середньому в кілька разів більше, ніж на її "нічній" стороні. Це підтверджує загальноприйняту гіпотезу про те, що атомарний кисень утворюється на Венері в результаті взаємодій між ультрафіолетовим випромінюванням Сонця і молекулами вуглекислого і чадного газу.

Ці відомості, як сподіваються дослідники, наблизять їхніх колег-теоретиків до розуміння того, як Венера перетворилася з близького аналога Землі на розпечену кулю.

14 вересня 2023 року повідомлялося, що на Венері виявлено світлові спалахи, які довгий час спонукали вчених думати, що це блискавка. Однак нове дослідження підтримує іншу теорію: світлові спалахи можуть бути наслідком згоряння метеорів у верхніх шарах атмосфери Венери.

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