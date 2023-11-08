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Ученые обнаружили атомарный кислород на Венере. Детали исследования

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 18:06
Ученые обнаружили атомарный кислород на Венере. Детали исследования - Фото
Венера. (Фото: ЕРА)

Астрономы изучали атмосферу Венеры с помощью данных, собранных Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA). Это телескоп, который расположен на борту летающего в атмосфере Земли самолета "Боинг 747". Как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications , ученые обнаружили атомарный кислород на дневной стороне Венеры, освещенной солнечным светом.

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"Атомарный кислород традиционно считается одним из ключевых компонентов термосферы и мезосферы Венеры, однако до сих пор все известные подтверждения его существования были получены косвенным путем. Мы впервые непосредственно обнаружили его в атмосфере дневной и ночной стороны Венеры с помощью терагерцового спектрометра upGREAT", — говорится в материале.

СПРАВКА. Подходящий для дыхания кислород состоит из двух атомов, то есть О2, которые связаны между собой. В то же время атомарный кислород состоит из одного атома и долго не остается в таком виде, потому что вступает в химическую реакцию с атомами других элементов. Атомарный кислород существует в верхних слоях атмосферы Земли, и появляется он в результате расщепления О2 частицами солнечного света. В атмосфере Венеры атомарный кислород появляется в результате расщепления углекислого газа, то есть CO2, вследствие чего возникает также окись углерода – СО.

Произведенные с помощью upGREAT измерения подтвердили, что атомарный кислород действительно присутствует в атмосфере Венеры по меньшей мере в 17 разных местах планеты, часть из которых была расположена на ее освещенной стороне, а другие – на том полушарии, которое на момент измерений находилось в тени Солнца.

Основные запасы кислорода были сосредоточены на высоте примерно 100 км от поверхности Венеры, между двумя наибольшими слоями ее воздушной оболочки, обладающими разными физическими свойствами и вращающимися в противоположные стороны.

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Ученые обнаружили, что атомарного кислорода в освещенном полушарии Венеры в среднем в несколько раз больше, чем на ее "ночной" стороне. Это подтверждает общепринятую гипотезу о том, что атомарный кислород образуется на Венере в результате взаимодействий между ультрафиолетовым излучением Солнца и молекулами углекислого и угарного газа.

Эти сведения, как надеются исследователи, приблизят их коллег-теоретиков к пониманию того, как Венера превратилась из близкого аналога Земли в раскаленный шар.

  • 14 сентября 2023 года сообщалось, что на Венере обнаружены световые вспышки, долгое время побудившие ученых полагать, что это молния. Однако новое исследование поддерживает другую теорию: световые вспышки могут являться следствием сгорания метеоров в верхних слоях атмосферы Венеры.
Ульяна Кричковская
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