Ученые обнаружили атомарный кислород на Венере. Детали исследования
Астрономы изучали атмосферу Венеры с помощью данных, собранных Стратосферной обсерваторией инфракрасной астрономии (SOFIA). Это телескоп, который расположен на борту летающего в атмосфере Земли самолета "Боинг 747". Как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Communications , ученые обнаружили атомарный кислород на дневной стороне Венеры, освещенной солнечным светом.
"Атомарный кислород традиционно считается одним из ключевых компонентов термосферы и мезосферы Венеры, однако до сих пор все известные подтверждения его существования были получены косвенным путем. Мы впервые непосредственно обнаружили его в атмосфере дневной и ночной стороны Венеры с помощью терагерцового спектрометра upGREAT", — говорится в материале.
Произведенные с помощью upGREAT измерения подтвердили, что атомарный кислород действительно присутствует в атмосфере Венеры по меньшей мере в 17 разных местах планеты, часть из которых была расположена на ее освещенной стороне, а другие – на том полушарии, которое на момент измерений находилось в тени Солнца.
Основные запасы кислорода были сосредоточены на высоте примерно 100 км от поверхности Венеры, между двумя наибольшими слоями ее воздушной оболочки, обладающими разными физическими свойствами и вращающимися в противоположные стороны.
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Ученые обнаружили, что атомарного кислорода в освещенном полушарии Венеры в среднем в несколько раз больше, чем на ее "ночной" стороне. Это подтверждает общепринятую гипотезу о том, что атомарный кислород образуется на Венере в результате взаимодействий между ультрафиолетовым излучением Солнца и молекулами углекислого и угарного газа.
Эти сведения, как надеются исследователи, приблизят их коллег-теоретиков к пониманию того, как Венера превратилась из близкого аналога Земли в раскаленный шар.
- 14 сентября 2023 года сообщалось, что на Венере обнаружены световые вспышки, долгое время побудившие ученых полагать, что это молния. Однако новое исследование поддерживает другую теорию: световые вспышки могут являться следствием сгорания метеоров в верхних слоях атмосферы Венеры.
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