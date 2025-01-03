Венера з Місяцем досягли рідкісної близькості. Українці поділилися фото

Венера є найяскравішою планетою на нічному небі, явище її зближення з Місяцем називають "поцілунком"

Місяць (Фото: ЕРА/NARENDRA SHRESTHA)

Ввечері 3 січня в Україні Місяць та Венера максимально наблизились один до одного, в астрономії це називається сполученням або кон'юнкцією. У мережі публікують фото космічного явища з різних областей країни.

Два небесні тіла опинилися близько одне до одного з погляду спостерігача на Землі.

Якщо це явище особливо помітне, його іноді називають "поцілунком" Венери та Місяця через романтичну асоціацію їхньої близькості. Венера є найяскравішою планетою на нічному небі.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі