Венера с Луной достигли редкой близости. Украинцы поделились фото
Вечером 3 января в Украине Луна и Венера максимально приблизились друг к другу, в астрономии это называется сочетанием или конъюнкцией. В сети публикуют фотографии космического явления из разных областей страны.
Два небесных тела оказались близко друг к другу с точки зрения наблюдателя на Земле.
Если это явление особенно заметно, его иногда называют "поцелуем" Венеры и Луны из-за романтической ассоциации их близости. Венера является самой яркой планетой на ночном небе.
- 16 сентября 2024 года стало известно, что NASA работает над созданием новой системы измерения времени для Луны.