Венера с Луной достигли редкой близости. Украинцы поделились фото

Венера является самой яркой планетой на ночном небе, явление ее сближения с Луной называют "поцелуем"

Луна (Фото: ЕРА/NARENDRA SHRESTHA)

Вечером 3 января в Украине Луна и Венера максимально приблизились друг к другу, в астрономии это называется сочетанием или конъюнкцией. В сети публикуют фотографии космического явления из разных областей страны.

Два небесных тела оказались близко друг к другу с точки зрения наблюдателя на Земле.

Если это явление особенно заметно, его иногда называют "поцелуем" Венеры и Луны из-за романтической ассоциации их близости. Венера является самой яркой планетой на ночном небе.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети