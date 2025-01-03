Венера с Луной достигли редкой близости. Украинцы поделились фото
Луна (Фото: ЕРА/NARENDRA SHRESTHA)

Вечером 3 января в Украине Луна и Венера максимально приблизились друг к другу, в астрономии это называется сочетанием или конъюнкцией. В сети публикуют фотографии космического явления из разных областей страны.

Два небесных тела оказались близко друг к другу с точки зрения наблюдателя на Земле.

Если это явление особенно заметно, его иногда называют "поцелуем" Венеры и Луны из-за романтической ассоциации их близости. Венера является самой яркой планетой на ночном небе.

Фото: соцмережі
Фото: соцсети
Фото: соцмережі
Фото: соцсети
Фото: соцмережі
Фото: соцсети
  • 16 сентября 2024 года стало известно, что NASA работает над созданием новой системы измерения времени для Луны.
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