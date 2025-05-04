Воррен Баффет іде з посади після 60 років роботи

Воррен Баффет (Фото: LARRY W. SMITH/EPA)

94-річний американський мільярдер Воррен Баффет повідомив, що йде з посади головного виконавчого директора Berkshire Hathaway та передає повноваження віцеголові компанії Грегу Абелю. Перехід буде здійснюватися до кінця 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначає агентство, рішення мільярдера завершує епоху для Berkshire після 60 років керування Баффета, що зробили його одним з найвідоміших і найшанованіших інвесторів у світі.

"Я думаю, що настав час, коли Грег має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року", – сказав Баффет, завершуючи щорічні збори Berkshire у суботу, 3 травня.

Він додав, що все ще "залишатиметься тут і, можливо, буде корисним у кількох випадках", але "остаточне слово" буде за Абелем.

За словами Баффета, Абель і більшість ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення, хоча мільярдер повідомив про це своїм двом дітям, які є директорами.

Рада директорів Berkshire збереться в неділю, 4 травня, щоб обговорити перехід.

62-річний Абель обіймав посаду віцеголови Berkshire з 2018 року, а у 2021 році був призначений очікуваним наступником Баффета на посаді головного виконавчого директора.