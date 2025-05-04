Воррен Баффет іде з посади після 60 років роботи
94-річний американський мільярдер Воррен Баффет повідомив, що йде з посади головного виконавчого директора Berkshire Hathaway та передає повноваження віцеголові компанії Грегу Абелю. Перехід буде здійснюватися до кінця 2025 року. Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, рішення мільярдера завершує епоху для Berkshire після 60 років керування Баффета, що зробили його одним з найвідоміших і найшанованіших інвесторів у світі.
"Я думаю, що настав час, коли Грег має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року", – сказав Баффет, завершуючи щорічні збори Berkshire у суботу, 3 травня.
Він додав, що все ще "залишатиметься тут і, можливо, буде корисним у кількох випадках", але "остаточне слово" буде за Абелем.
За словами Баффета, Абель і більшість ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення, хоча мільярдер повідомив про це своїм двом дітям, які є директорами.
Рада директорів Berkshire збереться в неділю, 4 травня, щоб обговорити перехід.
62-річний Абель обіймав посаду віцеголови Berkshire з 2018 року, а у 2021 році був призначений очікуваним наступником Баффета на посаді головного виконавчого директора.
- У 2022 році Зеленський зустрівся із Говардом Гремом Баффетом, сином Воррена Баффета.
- Фонд Баффета передав Україні генератори й модульні мости.
- Також син мільярдера допомагав Україні у створенні першого у світі поїзда-кухні й відновленні розбитої у Харкові друкарні.