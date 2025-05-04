Уоррен Баффет уходит с поста после 60 лет работы
94-летний американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что уходит с поста главного исполнительного директора Berkshire Hathaway и передает полномочия вице-главе компании Грегу Абелю. Переход будет производиться до конца 2025 года. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, решение миллиардера завершает эпоху для Berkshire после 60 лет управления Баффета, которые сделали его одним из самых известных и уважаемых инвесторов в мире.
"Я думаю, что пришло время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года", – сказал Баффет, завершая ежегодное собрание Berkshire в субботу, 3 мая.
Он добавил, что все еще "останется здесь и, возможно, будет полезен в нескольких случаях", но "окончательное слово" будет за Абелем.
По словам Баффета, Абель и большинство совета директоров Berkshire не знали о его планах к оглашению, хотя миллиардер сообщил об этом своим двум детям, являющимся директорами.
Совет директоров Berkshire соберется в воскресенье, 4 мая, чтобы обсудить переход.
62-летний Абель занимал должность вице-главы Berkshire с 2018 года, а в 2021 году был назначен ожидаемым преемником Баффета в должности главного исполнительного директора.
- В 2022 году Зеленский встретился с Говардом Грэмом Баффетом, сыном Уоррена Баффета.
- Фонд Баффета передал Украине генераторы и модульные мосты.
- Также сын миллиардера помогал Украине в создании первого в мире поезда-кухни и восстановлении разбитой в Харькове типографии.