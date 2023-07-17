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Біля Мексики знайшли рибалку та його собаку. Вони два місяці виживали у відкритому океані

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 18:05
Біля Мексики знайшли рибалку та його собаку. Вони два місяці виживали у відкритому океані - Фото
Тім Шеддок з Беллою до пригоди (Фото: 9News)

Біля узбережжя Мексики знайшли австралійського рибалку та його собаку, які два місяці пробули у Тихому океані. BBC News пише, що чоловік та його улюблениця весь цей час пили дощову воду та їли сиру рибу.

51-річний Тім Шеддок з Сіднея запланував пропливти зі своєю собакою Беллою понад 6000 кілометрів з Мексики до Французької Полінезії у квітні, проте шторм пошкодив його човен.

Карта: Google

В інтерв'ю австралійському телеканалу 9News він заявив, що після того як на судні зламалась електроніка, воно застрягло на мілині, а потім почало дрейфувати океаном. Шеддока та Беллу викинуло у відкритий океан, де їм довелося пробути два місяці.

Австралієць розповів, що йому та його улюблениці довелося їсти сиру рибу та пити дощову воду, щоб вижити.

Шеддок, коли його знайшли (скриншот)

У сонячну погоду рибалка ховався під навісом свого човна, тож йому вдалось уникнути сонячних опіків, додає Шеддок журналістам 9News.

Його човен знайшли через два місяці біля узбережжя Мексики.

За словами лікаря, який оглянув Шеддока після того, як його було врятовано, життєві показники рибалки в нормі. Медик заявив, що рибалка "живий та дуже здоровий".

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Мілана Головань
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