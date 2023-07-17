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Возле Мексики обнаружили рыбака и его собаку. Они два месяца выживали в открытом океане

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 18:05
Возле Мексики обнаружили рыбака и его собаку. Они два месяца выживали в открытом океане - Фото
Тим Шеддок с Беллой до приключения (Фото: 9News)

У побережья Мексики нашли австралийского рыбака и его собаку, два месяца пробывших в Тихом океане. BBC News пишет, что мужчина и его любимица все это время пили дождевую воду и ели сырую рыбу.

51-летний Тим Шеддок из Сиднея запланировал проплыть со своей собакой Беллой более 6000 километров из Мексики до Французской Полинезии в апреле, однако шторм повредил его лодку.

Карта: Google

В интервью австралийскому телеканалу 9News он заявил, что после того как на судне сломалась электроника, оно застряло на мели, а затем начало дрейфовать в океане. Шеддока и Беллу выбросило в открытый океан, где им пришлось пробыть два месяца.

Австралиец рассказал, что ему и его любимице пришлось есть сырую рыбу и пить дождевую воду, чтобы выжить.

Шеддок, когда его нашли (скриншот)

В солнечную погоду рыбак прятался под навесом своей лодки, поэтому ему удалось избежать солнечных ожогов, добавляет Шеддок журналистам 9News.

Его лодку нашли через два месяца у побережья Мексики.

По словам врача, осмотревшего Шеддока после того, как он был спасен, жизненные показатели рыбака в норме. Медик заявил, что рыбак "жив и очень здоров".

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Милана Головань
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