Возле Мексики обнаружили рыбака и его собаку. Они два месяца выживали в открытом океане

У побережья Мексики нашли австралийского рыбака и его собаку, два месяца пробывших в Тихом океане. BBC News пишет, что мужчина и его любимица все это время пили дождевую воду и ели сырую рыбу.

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51-летний Тим Шеддок из Сиднея запланировал проплыть со своей собакой Беллой более 6000 километров из Мексики до Французской Полинезии в апреле, однако шторм повредил его лодку.

В интервью австралийскому телеканалу 9News он заявил, что после того как на судне сломалась электроника, оно застряло на мели, а затем начало дрейфовать в океане. Шеддока и Беллу выбросило в открытый океан, где им пришлось пробыть два месяца.

Австралиец рассказал, что ему и его любимице пришлось есть сырую рыбу и пить дождевую воду, чтобы выжить.

В солнечную погоду рыбак прятался под навесом своей лодки, поэтому ему удалось избежать солнечных ожогов, добавляет Шеддок журналистам 9News.

Его лодку нашли через два месяца у побережья Мексики.

По словам врача, осмотревшего Шеддока после того, как он был спасен, жизненные показатели рыбака в норме. Медик заявил, что рыбак "жив и очень здоров".

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