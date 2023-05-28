Вибори президента Туреччини. Ердоган поки що лідирує – перші офіційні результати

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган поки що лідирує за підсумками підрахунку голосів у другому турі виборів. Якщо він здобуде перемогу, то залишиться у владі до літа 2028 року. Неофіційні підрахунки голосів в онлайн-режимі фіксують турецьке держагентство Anadolu та опозиційне видання Anka. Центральна виборча комісія поки що повідомляє про підрахунок лише 54,47% бюлетенів.

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Станом на 20:00 Anadolu пише про 97,73% відкритих урн та про 52,15% голосів у Ердогана і 47,85% – у його опонента Кемаля Киличдароглу.

Anka пише про 97,33% відкритих урн та 51,84% голосів за Ердогана, 48,16% – за Киличдароглу.

Дані результати ґрунтуються на кількості відкритих урн, а не на відсотку голосів від загальної кількості.

ЦВК повідомляє про підрахунок 54,47% бюлетенів. Ердоган поки що набирає 54,47%, Киличдароглу – 45,53%.

Тим часом Ердогана вже почали вітати. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий заявами на користь Росії, написав про "беззаперечну перемогу" Ердогана.

Ердогана також привітали прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

ДОВІДКА. Ердоган у владі понад 20 років: у 2003-2014 роках був прем'єром, а згодом президентом. Після провалу держперевороту 2016 року Ердоган провів конституційну реформу, яка перетворила Туреччину на президентську республіку. Це розширило його повноваження, дозволило зміцнити авторитаризм та занулило терміни – як у Ердоган у владі понад 20 років: у 2003-2014 роках був прем'єром, а згодом президентом. Після провалу держперевороту 2016 року Ердоган провів конституційну реформу, яка перетворила Туреччину на президентську республіку. Це розширило його повноваження, дозволило зміцнити авторитаризм та занулило терміни – як у Путіна . Так він зміг знову балотуватися в 2023-му.

14 травня 2023-го у першому турі жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.

17 травня суперник Ердогана Киличдароглу назвав його "фальшивим лідером, підконтрольним Росії".

Ердоган заявив, що у разі переобрання на посаду президента Туреччини він не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.

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