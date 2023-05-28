RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вибори президента Туреччини. Ердоган поки що лідирує – перші офіційні результати

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 20:07
Вибори президента Туреччини. Ердоган поки що лідирує – перші офіційні результати - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган поки що лідирує за підсумками підрахунку голосів у другому турі виборів. Якщо він здобуде перемогу, то залишиться у владі до літа 2028 року. Неофіційні підрахунки голосів в онлайн-режимі фіксують турецьке держагентство Anadolu та опозиційне видання Anka. Центральна виборча комісія поки що повідомляє про підрахунок лише 54,47% бюлетенів.

Станом на 20:00 Anadolu пише про 97,73% відкритих урн та про 52,15% голосів у Ердогана і 47,85% – у його опонента Кемаля Киличдароглу.

Anka пише про 97,33% відкритих урн та 51,84% голосів за Ердогана, 48,16% – за Киличдароглу.

Дані результати ґрунтуються на кількості відкритих урн, а не на відсотку голосів від загальної кількості.

ЦВК повідомляє про підрахунок 54,47% бюлетенів. Ердоган поки що набирає 54,47%, Киличдароглу – 45,53%.

Тим часом Ердогана вже почали вітати. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, відомий заявами на користь Росії, написав про "беззаперечну перемогу" Ердогана.

Ердогана також привітали прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

ДОВІДКА. Ердоган у владі понад 20 років: у 2003-2014 роках був прем'єром, а згодом президентом. Після провалу держперевороту 2016 року Ердоган провів конституційну реформу, яка перетворила Туреччину на президентську республіку. Це розширило його повноваження, дозволило зміцнити авторитаризм та занулило терміни – як у Путіна. Так він зміг знову балотуватися в 2023-му.
  • 14 травня 2023-го у першому турі жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів. Ердоган набрав 49,34%, а його основний опонент Киличдароглу – 45%.
  • 17 травня суперник Ердогана Киличдароглу назвав його "фальшивим лідером, підконтрольним Росії".
  • Ердоган заявив, що у разі переобрання на посаду президента Туреччини він не підтримуватиме санкційну політику Заходу щодо Росії та її диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: У Туреччині вперше за 20 років опозиція може перемогти Ердогана: що це означає для України

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавибориреджеп ердоганКемаль Киличдароглу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 