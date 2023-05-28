Выборы президента Турции. Эрдоган пока лидирует – первые официальные результаты

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган пока что лидирует по итогам подсчета голосов во втором туре выборов. Если он одержит победу, то останется у власти до лета 2028 года. Неофициальные подсчеты голосов в онлайн-режиме фиксируют турецкое госагентство Anadolu и оппозиционное издание Anka. Центральная избирательная пока что сообщает о подсчете только 54,47% бюллетеней.

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По состоянию на 20:00 Anadolu пишет о 97,73% открытых урнах и о 52,15% голосов у Эрдогана и 47,85% – у его оппонента Кемаля Кылычдароглу.

Anka пишет о 97,33% открытых урн и 51,84% голосов за Эрдогана, 48,16% – за Кылычдароглу.

Данные результаты основаны на количестве открытых урн, а не на проценте голосов от общего числа.

ЦИК сообщает о подсчете 54,47% бюллетеней. Эрдоган пока что набирает 54,47%, Кылычдароглу – 45,53%.

Тем временем Эрдогана уже начали поздравлять. Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный заявлениями в пользу России, написал о "безоговорочной победе" Эрдогана.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина . Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

14 мая 2023-го в первом туре ни один кандидат не набрал абсолютное большинство голосов. Эрдоган набрал 49,34%, а его основной оппонент Кылычдароглу – 45%.

17 мая соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал его "фальшивым лидером, подконтрольным России".

Эрдоган заявил, что в случае переизбрания на пост президента Турции он не будет поддерживать санкционную политику Запада в отношении России и ее диктатора Владимира Путина.

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