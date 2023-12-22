"Вийняли скалку з тіла Сомалі": США допомагають владі знищувати терористів в Африці

В Сомалі внаслідок удару з повітря було знищено одного з ватажків терористичного угруповання Аш-Шабаб

Терористи угрупування Аш-Шабаб (Фото - Twitter Harun Maruf)

17 грудня в районі міста Джиліб у Сомалі внаслідок удару з повітря було знищено одного з ватажків терористичного угруповання Аш-Шабаб Маалім Айман. Про це повідомляє Voice of America.

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Як заявив уряд Сомалі, ліквідація лідера терористів стала результатом спільної операції Сомалі та військових США.

"Його ліквідація – це видалення скалки з тіла народу Сомалі", – йдеться в заяві Міністерства інформації країни.

Командування збройних сил США в Африці підтвердило, що внаслідок удару в районі Джиліба 17 грудня було вбито одного бойовика Аш-Шабаб, серед цивільного населення жертв не було. Ім'я ліквідованого терориста військові не повідомляють.

"Зроблено ще один крок до перемоги над терористичним угрупуванням, яке підриває мир та розвиток Сомалі", – сказано у заяві.

Збройне угруповання Аш-Шабаб прагне скинути уряд Сомалі та встановити правління, засноване на ортодоксальному тлумаченні законів шаріату. Угруповання причетне до серії терористичних нападів у Сомалі та Кенії.