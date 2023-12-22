"Вынули занозу из тела Сомали": США помогают властям уничтожать террористов в Африке
17 декабря в районе города Джилиб в Сомали в результате удара с воздуха был уничтожен один из главарей террористической группировки Аш-Шабаб Маалим Айман. Об этом сообщает Voice of America.
Как заявило правительство Сомали, ликвидация лидера террористов стала результатом совместной операции Национальных сил Сомали и военных США.
"Его ликвидация – это удаление занозы из тела сомалийского народа", – говорится в заявлении Министерства информации страны.
Командование вооруженных сил США в Африке подтвердило, что в результате удара в районе Джилиба 17 декабря был убит один боевик Аш-Шабаб, среди гражданского населения жертв не было. Имя ликвидированного террориста военные не сообщают.
"Сделан еще один шаг к победе над террористической группировкой, которая подрывает мир и развитие Сомали", – сказано в заявлении.
Вооруженная группировка Аш-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на ортодоксальном толковании законов шариата. Группировка причастна к серии террористических нападений в Сомали и Кении.
- В апреле 2016 года США уничтожили одного из лидеров Аш-Шабаб Хассана Али Дури.
- В июле 2017 года в результате американского авиаудара был убит лидер Аш-Шабаб Али Джибель.
- 21 июля 2021 года США нанесли воздушный удар по боевикам группировки Аш-Шабаб.