"Вынули занозу из тела Сомали": США помогают властям уничтожать террористов в Африке

17 декабря в районе города Джилиб в Сомали в результате удара с воздуха был уничтожен один из главарей террористической группировки Аш-Шабаб Маалим Айман. Об этом сообщает Voice of America.

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Как заявило правительство Сомали, ликвидация лидера террористов стала результатом совместной операции Национальных сил Сомали и военных США.

"Его ликвидация – это удаление занозы из тела сомалийского народа", – говорится в заявлении Министерства информации страны.

Командование вооруженных сил США в Африке подтвердило, что в результате удара в районе Джилиба 17 декабря был убит один боевик Аш-Шабаб, среди гражданского населения жертв не было. Имя ликвидированного террориста военные не сообщают.

"Сделан еще один шаг к победе над террористической группировкой, которая подрывает мир и развитие Сомали", – сказано в заявлении.

Вооруженная группировка Аш-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на ортодоксальном толковании законов шариата. Группировка причастна к серии террористических нападений в Сомали и Кении.