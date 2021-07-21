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Впервые при Байдене. США нанесли авиаудар по боевикам Аль-Шабаб в Сомали

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 07:50
Впервые при Байдене. США нанесли авиаудар по боевикам Аль-Шабаб в Сомали - Фото
Истребитель F-16 (фото - пресс-служба ВВС США)

США нанесли воздушный удар по боевикам группировки Аль-Шабаб в Сомали, сообщает Reuters.

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Удар был нанесен неподалеку от города Галькайо в центральной части Сомали.

Повстанческая группировка Аль-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на строгом толковании законов шариата.

Журналисты отмечают, что хотя США часто наносили удары по Аль-Шабаб, это первый удар с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Денис Юдин
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авиаудар сомали Аль-Шабаб
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