Впервые при Байдене. США нанесли авиаудар по боевикам Аль-Шабаб в Сомали
21.07.2021, 07:50
Истребитель F-16 (фото - пресс-служба ВВС США)
США нанесли воздушный удар по боевикам группировки Аль-Шабаб в Сомали, сообщает Reuters.
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Удар был нанесен неподалеку от города Галькайо в центральной части Сомали.
Повстанческая группировка Аль-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на строгом толковании законов шариата.
Журналисты отмечают, что хотя США часто наносили удары по Аль-Шабаб, это первый удар с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.
- В апреле 2016 года США уничтожили одного из лидеров Аль-Шабаб Хассана Али Дури.
- В июле 2017 года в результате американского авиаудара был убит лидер Аль-Шабаб Али Джибель.
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