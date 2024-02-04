WSJ: Топи Tesla і SpaceX вживали наркотики разом із Маском, щоб не засмучувати його

Ілон Маск (Фото: EPA)

У Tesla і SpaceX знали, що Ілон Маск вживає наркотики, але нічого з цим не робили. До того ж деякі з топменеджерів і самі їх вживали разом із Маском, щоб "не засмучувати" його, стверджує газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Раніше газета повідомила, нібито Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках. Його адвокат Алекс Спіро на це відповів, що Маск регулярно проходив тестування на наркотики в SpaceX і жодного разу його не провалив.

У новій публікації Wall Street Journal стверджує, що кілька нинішніх та колишніх членів ради директорів відвідували ці вечірки разом із Маском. Дехто з них, пише газета, вважав, що мусить вживати наркотики разом із Маском, щоб не впасти в його очах і не вилетіти із його оточення.

"У культурі, яку Маск створив довкола себе, дехто з друзів, в тому числі члени ради директорів, вважають себе зобов'язаними вживати наркотики з ним, бо інакше можуть засмутити мільярдера, який заробив для них багато грошей, каже дехто. Крім того, вони не хочуть ризикувати втратою соціального капіталу, отриманого від наближення до Маска, що для деяких з них схоже на близькість до короля", – йдеться в статті з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Макс і його адвокат не відреагували на прохання прокоментувати цю інформацію.

Після першої статті WSJ Маск написав у X (Twitter), що обов'язково б приймав наркотики, якби вони дійсно могли підвищити його продуктивність.

Маск контролює шість компаній, серед яких автомобільний виробник Tesla, космічна компанія SpaceX, соціальна мережа X (Twitter), бурова компанія Boring Co.