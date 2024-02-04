WSJ: Топы Tesla и SpaceX употребляли наркотики вместе с Маском, чтобы не огорчать его

Wall Street Journal опубликовала новую статью о наркотиках и Маске. Утверждается, что топ-менеджеры Tesla и SpaceX употребляли их вместе с Маском

Илон Маск (Фото: EPA)

В Tesla и SpaceX знали, что Илон Маск употребляет наркотики, но ничего с этим не делали. К тому же некоторые из топ-менеджеров и сами их употребляли вместе с Маском, чтобы "не огорчать" его, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Ранее газета сообщила, будто Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы на частных вечеринках. Его адвокат Алекс Спиро ответил, что Маск регулярно проходил тестирование на наркотики в SpaceX и ни разу его не провалил.

В новой публикации Wall Street Journal утверждает, что несколько нынешних и бывших членов совета директоров посещали эти вечеринки вместе с Маском. Некоторые из них, пишет газета, считали, что должны употреблять наркотики вместе с Маском, чтобы не упасть в его глазах и не вылететь из его окружения.

"В культуре, которую Маск создал вокруг себя, некоторые из друзей, в том числе члены совета директоров, считают себя обязанными употреблять наркотики с ним, потому что иначе могут огорчить миллиардера, заработавшего для них много денег, говорят некоторые. Кроме того, они не хотят рисковать потерей социального капитала, полученного от близости к Маску, что для некоторых из них сродни близости к королю", — говорится в статье со ссылкой на информированных собеседников.

Макс и его адвокат не отреагировали на просьбу прокомментировать эту информацию.

После первой статьи WSJ Маск написал в X (Twitter), что обязательно бы принимал наркотики, если бы они действительно могли повысить его производительность.

Маск контролирует шесть компаний, среди которых автомобильный производитель Tesla, космическая компания SpaceX, социальная сеть X (Twitter), буровая компания Boring Co.