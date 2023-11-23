ЄСПЛ за позовом Леха Валенси: у Польщі "системні проблеми" з формуванням Верховного суду

Європейський суд із прав людини розглянув позов першого президента Польщі Леха Валенси та визнав, що нинішній метод формування Верховного суду Польщі є "системною проблемою". Про це повідомляє PAP.

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ЄСПЛ за підсумками розгляду позову Валенси присудив першому президенту Польщі компенсацію в 30 000 злотих і зобов'язав Польщу вжити заходів для відновлення незалежності й неупередженості Верховного суду.

Позов Валенси до ЄСПЛ було подано після того, як Верховний суд Польщі у 2021 році за скаргою генерального прокурора Збігнєва Зебро скасував рішення 2011 року, яке зобов'язало колишнього радника Валенси просити вибачення за поширення про нього свідомо неправдивої інформації.

Колишній соратник президента Кшиштоф Вишковський звинуватив Валенсу в тому, що той за комуністичного режиму був інформатором спецслужб. Ця заява була спростована Валенсою у судах усіх національних інстанцій аж до Верховного суду, остаточне рішення щодо неї було ухвалено у 2011 році, коли суд зобов'язав Вишковського принести Валенсі публічні вибачення та направити певну суму на благодійність.

ЄСПЛ визнав, що скарга генпрокурора Зебро, що стала приводом для скасування судового рішення 2011 року, була подана "з порушенням процедур судочинства" та всупереч принципу неупередженості судової системи "для досягнення особистих політичних цілей".

ЄСПЛ заявив, що у Польщі мають місце порушення основоположних принципів верховенства права, поділу влади й незалежності судової влади, причинами яких є системні проблеми у процесі призначення суддів Верховного суду.

2 травня 2023 року ЄСПЛ задовольнив позов останнього царя Болгарії Симеона Саксен-Кобург-Готського до уряду Болгарії й ухвалив, що йому мають виплатити 1,63 млн євро за неправомірне блокування його активів.

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