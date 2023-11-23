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ЕСПЧ по иску Леха Валенсы: у Польши "системные проблемы" с формированием Верховного суда

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23.11.2023, 15:36
ЕСПЧ по иску Леха Валенсы: у Польши
Лех Валенса (Фото - EPA)

Европейский суд по правам человека рассмотрел иск первого президента Польши Леха Валенсы и признал, что нынешний метод формирования Верховного суда Польши является "системной проблемой". Об этом сообщает PAP.

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ЕСПЧ по итогам рассмотрения иска Валенсы присудил первому президенту Польши компенсацию в 30 000 злотых и обязал Польшу принять меры для восстановления независимости и беспристрастности Верховного суда.

Иск Валенсы в ЕСПЧ был подан после того, как Верховный суд Польши в 2021 году по жалобе генерального прокурора Збигнева Зебро отменил решение 2011 года, которое обязало бывшего советника Валенсы принести ему извинения за распространение о нем заведомо ложной информации.

Бывший соратник президента Кшиштов Вышковский обвинил Валенсу в том, что тот при коммунистическом режиме был осведомителем спецслужб. Это заявление было опровергнуто Валенсой в судах всех национальных инстанций вплоть до Верховного суда, окончательное решение по нему было принято в 2011 году, когда суд обязал Вышковского принести Валенсе публичные извинения и направить определенную сумму на благотворительность. 

ЕСПЧ признал, что жалоба генпрокурора Зебро, которая стала поводом для отмены судебного решения 2011 года, была подана "с нарушением процедур судопроизводства" и вопреки принципу беспристрастности судебной системы "для достижения личных политических целей".   

ЕСПЧ заявил, что в Польше имеют место нарушения основополагающих принципов верховенства права, разделения властей и независимости судебной власти, причинами которых являются системные проблемы при назначении судей Верховного суда.

  • 2 мая 2023 года ЕСПЧ удовлетворил иск последнего царя Болгарии Симеона Саксен-Кобург-Готского к правительству Болгарии и постановил, что ему должны выплатить 1,63 млн евро за неправомерную блокировку его активов.

Сергей Бережной
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