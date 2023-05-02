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Бывший царь Симеон II выиграл в ЕСПЧ процесс против правительства Болгарии

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 21:25
Бывший царь Симеон II выиграл в ЕСПЧ процесс против правительства Болгарии - Фото
Симеон Саксен-Кобург-Готский (Фото - Wikipedia)

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Симеона Саксен-Кобург-Готского, который в 1943-1946 годах был последним монархом Болгарии, к правительству его страны. ЕСПЧ постановил, что Болгария должна выплатить 1,63 млн евро бывшему царю Симеону II за неправомерную блокировку его активов, сообщает PAP.

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ЕСПЧ решил, что правительство Болгарии в 2009 году нарушило имущественные права бывшего царя Симеона, наложив мораторий на коммерческое использование принадлежащих ему лесных угодий. Суд также констатировал, что было нарушено право истца на судебное разбирательство в его стране. 

Бывший царь и его сестра восстановили право владения поместьями своего отца царя Бориса III  в 1998 году, когда Конституционный суд Болгарии признал неконституционным закон от 1946 года о национализации имущества царской семьи. В период с 2001 по 2005 года Симеон был премьер-министром Болгарии, и в этот период был вынесен ряд конкретных судебных решений по восстановлению его имущественных прав. В частности, Симеон получил права на лесные угодья, в рекультивацию которых вложил личные средства.

В 2009 году правительство Бойка Борисова наложило мораторий на пользование лесами, обвинив бывшего царя в злоупотреблениях служебным положением при получении разрешений на рекультивацию. Мораторий был поддержан парламентом страны, из-за чего Симеон не смог оспорить его через суд в Болгарии и вынужден был обратиться в ЕСПЧ. 

  • 28 апреля ЕСПЧ постановил, что Россия обязана в течение трех месяцев выплатить Грузии 129 млн евро в качестве компенсаций нескольким группам пострадавших от ее незаконных действий во время вторжения 2008 года.
Сергій Бережний
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болгария еспч Симеон Саксен-Кобург-Готский
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