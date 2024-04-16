У Греції запалили вогонь Олімпійських ігор-2024 – фото, відео
У Греції відбулася церемонія запалення вогню для літньої Олімпіади в Парижі. Про це йдеться на офіційному ресурсі ігор.
Полум'я запалили під час спеціальної церемонії на археологічних розкопках Олімпії – батьківщини стародавніх Олімпійських ігор.
Вогонь запалила акторка, яка грала роль верховної жриці, перед руїнами храму Гери, під час ритуалу, що пов'язує сучасну Олімпіаду з її давнім походженням.
На заході також були присутні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і президент Олімпіади в Парижі Тоні Естанге.
Запалення олімпійського вогню ознаменувало початок його подорожі з Греції до Парижа, куди він прибуде 26 липня на церемонію відкриття ігор-2024, додали організатори.
- 21 листопада 2023 року мер французького міста Евре заявив, що не дозволить пронести олімпійський вогонь у своєму місті через значні витрати, які з цим повʼязані.
- 27 березня 2024-го стало відомо, що під час Олімпійських ігор вогонь горітиме у паризькому саду Тюїльрі.
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