В Греции зажгли огонь Олимпийских игр-2024 – фото, видео

В Греции прошла церемония зажигания огня для летней Олимпиады в Париже. Об этом идет речь на официальном ресурсе игр.

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Пламя зажгли во время специальной церемонии на археологических раскопках Олимпии – родины древних Олимпийских игр.

Огонь зажгла актриса, игравшая роль верховной жрицы перед руинами храма Геры во время ритуала, связывающего современную Олимпиаду с ее давним происхождением.

На мероприятии также присутствовали президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Олимпиады в Париже Тони Эстанге.

Возжигание олимпийского огня ознаменовало начало его поездки из Греции в Париж, куда он прибудет 26 июля на церемонию открытия игр-2024, добавили организаторы.

Фото: GEORGE VITSARAS/EPA

Фото: GEORGE VITSARAS/EPA

Фото: GEORGE VITSARAS/EPA

Фото: YANNIS KOLESIDIS/EPA

21 ноября 2023 года мэр французского города Эвре заявил, что не позволит пронести олимпийский огонь в своем городе из-за значительных затрат, которые с этим связаны.

27 марта 2024 стало известно, что во время Олимпийских игр огонь будет гореть в парижском саду Тюильри.

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