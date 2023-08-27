Одна людина загинула і 57 отримали поранення внаслідок кількох вибухів на автомобільній заправці у Румунії. Серед постраждалих – 39 пожежників, які прибули гасити пожежу після першого вибуху. Надзвичайна подія сталася на газовій заправці у місті Креведія поблизу столиці Бухареста в суботу ввечері, пише місцеве видання Digi24.

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Місцева влада повідомила, що серед постраждалих щонайменше десять осіб отримали серйозні опіки. Чотирьох з них планують відправити на лікування за кордон.

Близько 3000 людей у радіусі 800 метрів від заправки довелося евакуювати через загрозу ще одного вибуху.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав вибухи трагедією і сказав, що він глибоко засмучений тим, що сталося.

"Потрібно швидко розпочати розслідування, чи не було порушено вимоги законодавства. Прошу владу вжити термінових заходів щодо постраждалих, щоб подібна трагедія більше не повторилися", – написав він у Facebook.

9 липня на лівому березі Києва згоріла заправка після того, як у неї на високій швидкості влетів автомобіль.

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