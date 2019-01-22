21 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). ВЭФ проводится здесь с 1971 года, и давно уже завоевал мощную поддержку всех мировых лидеров.

Но в этом году сразу трое из них отказались от поездки: президенту Франции Эмманюэлю Макрону помешали "желтые жилеты", президенту США Дональду Трампу - шатдаун, а премьер-министру Великобритании Терезе Мэй - Brexit.

Тем не менее, на форуме выступят немецкий и австрийский канцлеры Ангела Меркель и Себастьян Курц, японский премьер Синдзо Абэ, новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару, главы итальянского и испанского правительств Джузеппе Конте и Педро Санчес, а от Китая - заместитель Си Цзиньпина Ван Цишань.

Директор-расопрядитель МВФ Кристин Лагард выступила на ВЭФе в день открытия.

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