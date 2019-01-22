21 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). ВЭФ проводится здесь с 1971 года, и давно уже завоевал мощную поддержку всех мировых лидеров.
Но в этом году сразу трое из них отказались от поездки: президенту Франции Эмманюэлю Макрону помешали "желтые жилеты", президенту США Дональду Трампу - шатдаун, а премьер-министру Великобритании Терезе Мэй - Brexit.
Тем не менее, на форуме выступят немецкий и австрийский канцлеры Ангела Меркель и Себастьян Курц, японский премьер Синдзо Абэ, новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару, главы итальянского и испанского правительств Джузеппе Конте и Педро Санчес, а от Китая - заместитель Си Цзиньпина Ван Цишань.
Директор-расопрядитель МВФ Кристин Лагард выступила на ВЭФе в день открытия.
Все самые важные и интересные события форума в Давосе - в хронике LIGA.net.
Другой важный вопрос - кто в конечно итоге должен платить за перепрофилирование наемных работников, которые рискуют лишиться места из-за роботизации? Исследования показывают, что работодатели США могут оплатить только 14% суммы, необходимой на обучение (перепрофилирование или рескиллинг). А это означает, что они могут помочь лишь четверти из 1,37 млн работников, которым грозит увольнение.
Роботизация спосбона изменить мир к лучшему, но для огромного количества людей это слово звучит как приговор - потому что роботизация лишит их работы. Чтобы найти себя в роботизированном мире, необходимо образование. Образование, наряду со многими другими вещами, является инвестицией в человеческий капитал. И пока что в этом вопросе безусловно лидирует Азия. Сингапур, Япония и Южная Корея возглавили рейтинг стран по объему вложений в человеческий капитал.
Что это значит на практике? Например, что большинству детей в этих странах гарантировано 14-летнее обучение на высоком уровне.
Индекс инвестиций в человеческий капитал показывает также среднюю продолжительность жизни в стране и уровень качества продуктов питания. С большой вероятностью девочка, родившаяся в Южной Корее в 2018 году, доживет до 85 лет.
Заместитель председателя КНР Ван Цишань назвал объемы китайского экспорта по итогам года не слишком впечатляющими, но заверил, что экономическая система страны очень гибкая и мгновенно реагирует на меняющиеся данные.
Ван Цишань также отметил, что напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и действия президента Дональда Трмапа не изменят долгосрочную стратегию национальной экономической политики.
Сегодня - первый рабочий день Всемирного экономического форума. ВЭФ продлится до пятницы, 25 января.
Безопасность форума охраняте, в том числе, швейцарский спецназ.
Фото: EPA
Глава МВФ Кристин Лагард, выступая перед открытием форума, сообщила, что Фонд ухудшил прогноз мирового экономического роста в этом и следующих годах. Причина - усиливающиеся риски в Европе из-за Brexit, замедление роста Китая. По прогнозу МВФ, в этом году мировой ВВП прибавит 3,5%, в следующем - 3,6%.
По словам основателя и председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба, в этом году в Давосе будет обсуждаться популизм, международная торговля, процесс выхода Великобритании из Евросоюза, а также то, что он назвал глобализацией 4.0. По мнению Шваба, к этой новой глобализации мир не готов, хотя она уже имеет место быть.
Зимний Давос готовится принимать гостей.
Фото: EPA