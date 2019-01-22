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В Давосе проходит Всемирный экономический форум: хроника - Фото

В Давосе проходит Всемирный экономический форум: хроника Завершено

В Давосе проходит Всемирный экономический форум: хроникаЗавершено
22.01.2019, 16:50
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Фото: EPA

21 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). ВЭФ проводится здесь с 1971 года, и давно уже завоевал мощную поддержку всех мировых лидеров.

Но в этом году сразу трое из них отказались от поездки: президенту Франции Эмманюэлю Макрону помешали "желтые жилеты", президенту США Дональду Трампу - шатдаун, а премьер-министру Великобритании Терезе Мэй - Brexit.

Тем не менее, на форуме выступят немецкий и австрийский канцлеры Ангела Меркель и Себастьян Курц, японский премьер Синдзо Абэ, новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару, главы итальянского и испанского правительств Джузеппе Конте и Педро Санчес, а от Китая - заместитель Си Цзиньпина Ван Цишань.

Директор-расопрядитель МВФ Кристин Лагард выступила на ВЭФе в день открытия.

Все самые важные и интересные события форума в Давосе - в хронике LIGA.net.

22.01.2019
14:00

Другой важный вопрос - кто в конечно итоге должен платить за перепрофилирование наемных работников, которые рискуют лишиться места из-за роботизации? Исследования показывают, что работодатели США могут оплатить только 14% суммы, необходимой на обучение (перепрофилирование или рескиллинг). А это означает, что они могут помочь лишь четверти из 1,37 млн работников, которым грозит увольнение.

13:30

Роботизация спосбона изменить мир к лучшему, но для огромного количества людей это слово звучит как приговор - потому что роботизация лишит их работы. Чтобы найти себя в роботизированном мире, необходимо образование. Образование, наряду со многими другими вещами, является инвестицией в человеческий капитал. И пока что в этом вопросе безусловно лидирует Азия. Сингапур, Япония и Южная Корея возглавили рейтинг стран по объему вложений в человеческий капитал.

Что это значит на практике? Например, что большинству детей в этих странах гарантировано 14-летнее обучение на высоком уровне.

Индекс инвестиций в человеческий капитал показывает также среднюю продолжительность жизни в стране и уровень качества продуктов питания. С большой вероятностью девочка, родившаяся в Южной Корее в 2018 году, доживет до 85 лет.

12:10

Заместитель председателя КНР Ван Цишань назвал объемы китайского экспорта по итогам года не слишком впечатляющими, но заверил, что экономическая система страны очень гибкая и мгновенно реагирует на меняющиеся данные.

Ван Цишань также отметил, что напряженность в отношениях с Соединенными Штатами и действия президента Дональда Трмапа не изменят долгосрочную стратегию национальной экономической политики.

09:30

Сегодня - первый рабочий день Всемирного экономического форума. ВЭФ продлится до пятницы, 25 января.

21.01.2019
18:00

Безопасность форума охраняте, в том числе, швейцарский спецназ.

Фото: EPA

17:10

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая перед открытием форума, сообщила, что Фонд ухудшил прогноз мирового экономического роста в этом и следующих годах. Причина - усиливающиеся риски в Европе из-за Brexit, замедление роста Китая. По прогнозу МВФ, в этом году мировой ВВП прибавит 3,5%, в следующем - 3,6%.

15:50

По словам основателя и председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба, в этом году в Давосе будет обсуждаться популизм, международная торговля, процесс выхода Великобритании из Евросоюза, а также то, что он назвал глобализацией 4.0. По мнению Шваба, к этой новой глобализации мир не готов, хотя она уже имеет место быть.

14:50

Зимний Давос готовится принимать гостей.

Фото: EPA

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Теги: давос, Всемирный экономический форум
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