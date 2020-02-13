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10 млн лет. В Амазонии нашли останки полутораметровой крысы

10 млн лет. В Амазонии нашли останки полутораметровой крысы - Фото
Художественная реконструкция древней крысы: Royal Society Publishing / Marcio L. Castro
13.02.2020, 23:45

У гигантской доисторической крысы был очень маленький мозг

Бразильские ученые обнаружили останки двух гигантских доисторических крыс, населявших Амазонию около 10 миллионов лет назад. Животное назвали Neoepiblema acreensis, оно весило около 80 кг и достигало полутора метров в длину. Об этом сообщает NYT, а подробности опубликованы на Royal Society Publishing.

Черепа грызунов нашли в штате Акри на северо-западе Бразилии. Останки одного из них сохранились очень хорошо – ученые смогли увидеть даже оттиски обонятельных луковиц, лобных и височных долей.

По словам ведущего автора исследования Жозе Феррейры, Neoepiblema acreensis – вымерший родственник шиншилл (Chinchilla) и пакаран (Dinomys branickii). Животное обитало в болотистой среде.

Ученые считают, что у гигантской крысы практически не было естественных врагов. Цифровая реконструкция мозга Neoepiblema acreensis показала, что орган весил около 114 граммов. Соотношение массы мозга с общей массой тела у грызуна составляло 1:700, тогда как у современных крыс эти показатели составляют 1:28.

Феррейра объясняет это тем, что наличие сложного мозга помогает уберечься от хищников, а у древней крысы в этом не было необходимости.

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