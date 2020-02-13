10 млн лет. В Амазонии нашли останки полутораметровой крысы

Художественная реконструкция древней крысы: Royal Society Publishing / Marcio L. Castro

Бразильские ученые обнаружили останки двух гигантских доисторических крыс, населявших Амазонию около 10 миллионов лет назад. Животное назвали Neoepiblema acreensis, оно весило около 80 кг и достигало полутора метров в длину. Об этом сообщает NYT, а подробности опубликованы на Royal Society Publishing.

Черепа грызунов нашли в штате Акри на северо-западе Бразилии. Останки одного из них сохранились очень хорошо – ученые смогли увидеть даже оттиски обонятельных луковиц, лобных и височных долей.

По словам ведущего автора исследования Жозе Феррейры, Neoepiblema acreensis – вымерший родственник шиншилл (Chinchilla) и пакаран (Dinomys branickii). Животное обитало в болотистой среде.

Ученые считают, что у гигантской крысы практически не было естественных врагов. Цифровая реконструкция мозга Neoepiblema acreensis показала, что орган весил около 114 граммов. Соотношение массы мозга с общей массой тела у грызуна составляло 1:700, тогда как у современных крыс эти показатели составляют 1:28.

Феррейра объясняет это тем, что наличие сложного мозга помогает уберечься от хищников, а у древней крысы в этом не было необходимости.

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