Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

10 стран-участниц не поддерживают выход США из договора об открытом небе

10 стран-участниц не поддерживают выход США из договора об открытом небе - Фото
Дрон (фото - пресс-служба Northrop Grumman)
22.05.2020, 19:19

Страны разделяют озабоченность Вашингтона по поводу невыполнения Россией условий договора, однако считают, что он остается "функциональным и полезным"

Франция выступила с заявлением от имени 10 стран-участниц договора об открытом небе, которые сожалеют о намерении США выйти из соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

МИД Франции заявил, что разделяет озабоченность Вашингтона по поводу невыполнения Россией условий договора, однако считает, что он остается "функциональным и полезным".

К заявлению МИД Франции присоединились Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция.

Справка. Договор об открытом небе - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 23 государствами.

Вчера Соединенные Штаты объявили о своем намерении выйти из договора об открытом небе, разрешающего наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора.

Решение последовало после шестимесячного анализа выполнения договора, в ходе которого были обнаружены многочисленные случаи нарушения Россией его условий. Один из представителей Белого дома уточнил, что РФ нарушает договор таким образом, что это может представлять военную угрозу США и их союзникам.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Россия США открытое небо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 