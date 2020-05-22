10 стран-участниц не поддерживают выход США из договора об открытом небе

Дрон (фото - пресс-служба Northrop Grumman)

Франция выступила с заявлением от имени 10 стран-участниц договора об открытом небе, которые сожалеют о намерении США выйти из соглашения. Об этом сообщает Reuters.

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МИД Франции заявил, что разделяет озабоченность Вашингтона по поводу невыполнения Россией условий договора, однако считает, что он остается "функциональным и полезным".

К заявлению МИД Франции присоединились Германия, Бельгия, Испания, Финляндия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция.

Справка. Договор об открытом небе - многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 23 государствами.

Вчера Соединенные Штаты объявили о своем намерении выйти из договора об открытом небе, разрешающего наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора.

Решение последовало после шестимесячного анализа выполнения договора, в ходе которого были обнаружены многочисленные случаи нарушения Россией его условий. Один из представителей Белого дома уточнил, что РФ нарушает договор таким образом, что это может представлять военную угрозу США и их союзникам.