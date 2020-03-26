$15 млн. США заплатят за информацию о связи президента Венесуэлы с наркобизнесом

Николас Мадуро (фото - EPA)

Соединенные Штаты обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников в Каракасе в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и готовы заплатить за информацию, подтверждающую это. Об этом сообщает Радио Свобода.

Генпрокурор США Уильям Барр 26 марта объявил обвинения, отметив, что Мадуро и его сообщники действовали в сговоре с леворадикальной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), чтобы "наводнить Соединенные Штаты кокаином".

США также предложили вознаграждение в $15 млн за информацию, которая привела бы к аресту Мадуро.

Кроме Мадуро, обвинение в США предъявлены главному судье Венесуэлы и трем другим чиновникам.

В 1992 году диктатор Панамы генерал Мануэль Норьега он был приговорен судом США к 40 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и вымогательство. Заключение отбывал в тюрьме штата Флорида.

США не раз вводили санкции против Мадуро и представителей его режима. Вашингтон и десятки других стран поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо , который объявил себя временным президентом в 2019 году.