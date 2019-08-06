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Новые санкции: США блокируют имущество властей Венесуэлы

Новые санкции: США блокируют имущество властей Венесуэлы - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
06.08.2019, 10:20

Под новые санкции попадают все государственные ведомства и структуры Венесуэлы, включая Центральный банк и нефтегазовую компанию PDVSA

В понедельник, 5 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует на территории США все имущество и все имущественные интересы правительства Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции вводятся, поскольку "продолжается узурпация власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами, права человека нарушаются, включая произвольные и незаконные аресты и задержания граждан Венесуэлы, нарушается свобода слова, включая представителей медиа, продолжаются попытки помешать временному президенту Хуану Гуайдо и Национальной ассамблее Венесуэлы осуществлять законную власть", - говорится в указе.

Санкции касаются всего имущества и имущественных интересов правительства Венесуэлы, которые находятся на территории США, которые в дальнейшем окажутся на территории США, а так же находятся, или в дальнейшем будут находиться во владении или под контролем граждан США. Под действие указа попадают все правительственные организации и структуры Венесуэлы, включая Центральный банк и нефтегазовую компанию PdVSA.

В апреле этого года США вводили санкции против нефтяных компаний, перевозящих нефть из Венесуэлы на Кубу.

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санкции дональд трамп венесуэла
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