Новые санкции: США блокируют имущество властей Венесуэлы

Дональд Трамп (фото - EPA)

В понедельник, 5 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ, который блокирует на территории США все имущество и все имущественные интересы правительства Венесуэлы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Санкции вводятся, поскольку "продолжается узурпация власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами, права человека нарушаются, включая произвольные и незаконные аресты и задержания граждан Венесуэлы, нарушается свобода слова, включая представителей медиа, продолжаются попытки помешать временному президенту Хуану Гуайдо и Национальной ассамблее Венесуэлы осуществлять законную власть", - говорится в указе.

Санкции касаются всего имущества и имущественных интересов правительства Венесуэлы, которые находятся на территории США, которые в дальнейшем окажутся на территории США, а так же находятся, или в дальнейшем будут находиться во владении или под контролем граждан США. Под действие указа попадают все правительственные организации и структуры Венесуэлы, включая Центральный банк и нефтегазовую компанию PdVSA.

В апреле этого года США вводили санкции против нефтяных компаний, перевозящих нефть из Венесуэлы на Кубу.