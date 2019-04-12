Венесуэла. США ввели новые санкции против режима Мадуро

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Сегодня, 12 апреля, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявил о новых санкциях против четырех компаний, ведущих бизнес в нефтяном секторе Венесуэлы, а также девяти танкеров, перевозящих нефть на Кубу. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

"Мы продолжаем наказывать компании, которые перевозят венесуэльскую нефть на Кубу и получают прибыль, а режим Мадуро грабит природные ресурсы. Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться как инструмент переговоров для поддержки диктаторов", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Он отметил, что Мадуро опирается на поддержку кубинских военных и разведывательных служб, чтобы удержать власть, поскольку не имеет поддержки венесуэльского народа.

Таким образом, в санкционный список включены судоходные компании Jennifer Navigation Limited (Либерия), Lima Shipping Corporation (Либерия), Large Range Limited (Либерия), PB Tankers S.P.A. (Италия). Также санкции введены против двух танкеров, ходящих под итальянским флагом, двух - под греческим, четырех - под мальтийским и одним - под панамским.

10 апреля десятки тысяч человек вышли на улицы городов Венесуэлы, чтобы снова потребовать отставки местного диктатора Николаса Мадуро.