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12.04.2019, 22:40

Венесуэла. США ввели новые санкции против режима Мадуро

Венесуэла. США ввели новые санкции против режима Мадуро - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Ограничения введены против компаний, которые из Венесуэлы перевозят нефть на Кубу

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Сегодня, 12 апреля, Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявил о новых санкциях против четырех компаний, ведущих бизнес в нефтяном секторе Венесуэлы, а также девяти танкеров, перевозящих нефть на Кубу. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

"Мы продолжаем наказывать компании, которые перевозят венесуэльскую нефть на Кубу и получают прибыль, а режим Мадуро грабит природные ресурсы. Нефть Венесуэлы принадлежит венесуэльскому народу и не должна использоваться как инструмент переговоров для поддержки диктаторов", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Он отметил, что Мадуро опирается на поддержку кубинских военных и разведывательных служб, чтобы удержать власть, поскольку не имеет поддержки венесуэльского народа.

Таким образом, в санкционный список включены судоходные компании Jennifer Navigation Limited (Либерия), Lima Shipping Corporation (Либерия), Large Range Limited (Либерия), PB Tankers S.P.A. (Италия). Также санкции введены против двух танкеров, ходящих под итальянским флагом, двух - под греческим, четырех - под мальтийским и одним - под панамским.

10 апреля десятки тысяч человек вышли на улицы городов Венесуэлы, чтобы снова потребовать отставки местного диктатора Николаса Мадуро

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Теги: венесуэла, санкции, куба, николас мадуро
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