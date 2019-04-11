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11.04.2019, 13:33

"Не останавливаться": венесуэльцы требуют отставки Мадуро

"Не останавливаться": венесуэльцы требуют отставки Мадуро - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

По данным ООН, около семи миллионов жителей Венесуэлы нуждаются в гуманитарной помощи

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Десятки тысяч человек вышли 10 апреля на улицы городов Венесуэлы, чтобы снова потребовать отставки местного диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На демонстрации в Каракасе временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников "не останавливаться" и "продолжать борьбу за свободу страны".

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Акции протеста, проходящие в десятках городов Венесуэлы, оппозиция называет "Операцией Свобода".

По данным ООН, на сегодняшний день около семи миллионов жителей Венесуэлы не получают полноценного питания и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Это 24% населения страны.

Очередную вспышку недовольства населения вызвало также новое массовое отключение электричества 9 апреля, ставшее в Венесуэле пятым по счету блэкаутом с начала 2019 года.

"Причиной гуманитарной катастрофы было не землетрясение, не ураган и не война, а коррупция, недееспособность, разрушение правопорядка и, в конечном итоге, установление диктатуры", - подчеркнул Гуайдо.

25 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Ранее из-за блэкаута в стране, который начался 8 марта и закончился 14-го, в больницах умерли по меньшей мере 15 детей. 11 марта в Венесуэле ввели чрезвычайное положение

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Теги: протест, николас мадуро, венесуэла, гуайдо
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