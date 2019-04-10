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10.04.2019, 11:20

В Венесуэле снова наступил блэкаут

В Венесуэле снова наступил блэкаут - Фото
Венесуэла (фото - EPA) Фото: EPA

Причина отключения электричества пока неизвестна

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Крупнейшее за последние дни масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле поздним вечером во вторник, 9 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Столица Каракас осталась без света. Блэкаут затронул 20 из 23 штатов. Национальная электрическая компания Венесуэлы пока не назвала причину перебоев с подачей электроэнергии.

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25 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Ранее из-за блэкаута в стране, который начался 8 марта и закончился 14-го, в больницах умерли по меньшей мере 15 детей. 11 марта в Венесуэле ввели чрезвычайное положение

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Теги: электричество, венесуэла, отключение, блэкаут
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