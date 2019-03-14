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14.03.2019, 11:14

Правительство Венесуэлы заявило о прекращении блэкаута

Правительство Венесуэлы заявило о прекращении блэкаута - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вице-премьер Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что подача электроэнергии восстановлена до 100%

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Правительство Венесуэлы сообщило о полном прекращении блэкаута в стране, который длился почти одну неделю. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Сегодня до 100 % восстановлена подача электроэнергии на национальном уровне", - сообщил вице-президент и министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

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Одновременно он призвал население экономно расходовать электроэнергию и признал, что в некоторых населенных пунктах продолжают оставаться проблемы из-за взрыва трансформаторов.

По его словам, с 14 марта будет возобновлена трудовая деятельность по всей стране, занятия в школах не будут проводиться еще один день.

Венесуэльская оппозиция считает причиной энергетической катастрофы коррупцию, износ оборудования, отсутствие технических проверок электростанций и неправильное управление.

Непосредственно к коллапсу электросетей в стране, по данным представителей оппозиции, привело возгорание кустарника близ высоковольтной линии электропередачи, в результате которого отключились турбины электростанции Гури.

11 марта 2019 года парламент Венесуэлы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, которое продолжается с 7 марта.

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Теги: венесуэла, блэкаут, Хорхе Родригес
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