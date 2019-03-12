В Венесуэле ввели чрезвычайное положение

В понедельник, 11 марта, парламент Венесуэлы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, которое продолжается уже шестой день - с 7 марта. Об этом сообщил временный президент и глава Национального собрания Хуан Гуайдо.
Режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайными ситуациями экономические и военные ресурсы.
"Концентрация наших ресурсов в решении кризиса обязывает нас приостановить отгрузку нефти на Кубу", - написал он в своем Twitter и призвал международное сообществе к сотрудничеству.
Гуайдо анонсировал выход граждан на протест сегодня, 12 марта, в 15:00 по местному времени. "Мы назначаем мобилизацию. Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав", - сказал Гуайдо. "Скоро Венесуэла покончит с узурпацией власти", - добавил он.
#ÚLTIMAHORA El Congreso declara estado de "alarma" en Venezuela ante "calamidad" por apagón #AFP pic.twitter.com/Noo0F9VmDL— Agence France-Presse (@AFPespanol) 11 березня 2019 р.
8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм".
В субботу, 9 марта, Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы пройти маршем в столицу страны Каракас.