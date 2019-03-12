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12.03.2019, 07:17

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение - Фото
Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Режим ЧП введен на фоне отключения электроэнергии. Лидер оппозиции призвал граждан выйти на новую акцию протеста сегодня, 12 марта

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В понедельник, 11 марта, парламент Венесуэлы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, которое продолжается уже шестой день - с 7 марта. Об этом сообщил временный президент и глава Национального собрания Хуан Гуайдо.

Режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайными ситуациями экономические и военные ресурсы.

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"Концентрация наших ресурсов в решении кризиса обязывает нас приостановить отгрузку нефти на Кубу", - написал он в своем Twitter и призвал международное сообществе к сотрудничеству.

Гуайдо анонсировал выход граждан на протест сегодня, 12 марта, в 15:00 по местному времени. "Мы назначаем мобилизацию. Венесуэльцы выйдут на улицы, требуя соблюдения прав", - сказал Гуайдо. "Скоро Венесуэла покончит с узурпацией власти", - добавил он.

8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм". 

В субботу, 9 марта, Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы пройти маршем в столицу страны Каракас.

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Теги: чрезвычайное положение, венесуэла, электроэнергия, блэкаут, Хуан Гуайдо
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