Гуайдо анонсировал общенациональный марш на столицу Венесуэлы

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

В субботу, 9 марта, лидер венесуэльской оппозиции и временный президент Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы пройти маршем к столице страны Каракасу. Об этом сообщает украинская служба Deutsche Welle.

Во время своего выступления перед сторонниками в Каракасе Гуайдо сказал, что хочет совершить поездку по Венесуэле и после этого объявит дату общенационального марша.

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"Мы все придем в Каракас", - заявил он.

Лидер оппозиции добавил, что при необходимости он будет рассчитывать на внешнее вмешательство. По словам Гуайдо, конституция Венесуэлы позволяет не только участие венесуэльских военных в зарубежных операциях, но и "иностранцев - на территории страны".

8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм".