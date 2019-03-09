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09.03.2019, 09:29

Блэкаут в Венесуэле: в больницах умерли по меньшей мере 15 детей

Блэкаут в Венесуэле: в больницах умерли по меньшей мере 15 детей - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Вчера в Венесуэле без электричества остались 23 из 25 штатов страны

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По меньшей мере 15 детей умерли 8 марта в больнице города Матурин (штат Монагас, Венесуэла), который остался без электричества, как и большая часть всей страны. Об этом сообщила в Twitter депутат Национальной ассамблеи от этого региона Мария Эрнандес дель Кастильо.

"Из морга в Матурини персонал сообщил нам, что сегодня умерло 15 детей", - написала она.

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8 марта в Венесуэле из-за аварии на гидроэлектростанции без света остались 23 из 25 штатов, а также столица Каракас. Прекратил работу венесуэльский международный аэропорт Майкетии, обесточены несколько линий метро. Национальная электрическая компания Венесуэлы (Corpoelec) заявила, что на гидроэлектростанции совершена диверсия.

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Теги: венесуэла, блэкаут
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