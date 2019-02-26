"Ищут защиты": из Венесуэлы в Колумбию дезертировали 270 военных

Иллюстрационное фото: EPA

Растет число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным колумбийского миграционного ведомства, всего уже 270 представителей силовых структур бежали от диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

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"Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут "защиты и помощи", - утверждают в Колумбии.

23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось.

Мадуро закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

23 февраля армия Венесуэлы, контролируемая отстраненным от власти диктатором, развернула свои силы на границе с Колумбией.