В Венесуэле столкновения, есть жертвы, Мадуро закрывает границы

Фото: ЕРА

Власти Венесуэлы решили закрыть границу с еще одним соседним государством - Колумбией, откуда должен был прибыть конвой с гуманитарной помощью, сообщает агентство Anadolu.

И.о. президента, лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что его сторонники в субботу будут пытаться провезти конвой гуманитарной помощи из Колумбии в Венесуэлу. Оппозиция утверждает, что гуманитарная помощь должна быть доставлена, поскольку 300 тысяч человек срочно нуждаются в еде и лекарствах.

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Диктатор Николас Мадуро сообщил, что за события 23 февраля на границе будет нести ответственность колумбийский президент Ивана Дуке.

Ранее Венесуэла закрыла свою морскую границу с тремя голландскими Карибских островах.

Как сообщает AP, на границе с Бразилией, откуда тоже должна прийти гуманитарная помощь, произошли столкновения с военными, в результате которых один человек погиб еще 12 ранены.

Как сообщалось ранее, Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства.