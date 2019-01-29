Венесуэла стягивает к своей границе военную технику из РФ: видео

Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства. Об этом сообщает Defence Blog.
На кадрах ролика видно колонну самоходных гаубиц 2С19 Мста-С.
По данным СМИ, диктатор Николас Мадуро опасается военного вторжения в страну.
Также, по его мнению, США может перебросить выведенные из Афганистана и Сирии войска в Колумбию и, таким образом, угрожать Венесуэле.
В то же время, представитель министерства обороны Колумбии заявил, что Богота не намерена предоставлять Вашингтону свои военные базы под возможную операцию США в Венесуэле.
Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA— Already Happened (@M3t4_tr0n) 27 січня 2019 р.
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23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.
Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность Мадуро.