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Боты:
29.01.2019, 17:17

Венесуэла стягивает к своей границе военную технику из РФ: видео

Венесуэла стягивает к своей границе военную технику из РФ: видео - Фото
Мста-С (фото - mil.ru)

Среди тяжелой артиллерии, которая направлялась к границе Венесуэлы с Колумбией - самоходные гаубицы 2С19 Мста-С

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Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства. Об этом сообщает Defence Blog.

На кадрах ролика видно колонну самоходных гаубиц 2С19 Мста-С.

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По данным СМИ, диктатор Николас Мадуро опасается военного вторжения в страну.

Также, по его мнению, США может перебросить выведенные из Афганистана и Сирии войска в Колумбию и, таким образом, угрожать Венесуэле.

В то же время, представитель министерства обороны Колумбии заявил, что Богота не намерена предоставлять Вашингтону свои военные базы под возможную операцию США в Венесуэле. 

Читайте также: 7 грехов Мадуро. Как диктатор поломал Венесуэлу

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность Мадуро.

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Теги: венесуэла, гаубица, военная техника, 2с19 мста-с
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