Венесуэла стягивает к своей границе военную технику из РФ: видео

Мста-С (фото - mil.ru)

Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства. Об этом сообщает Defence Blog.

На кадрах ролика видно колонну самоходных гаубиц 2С19 Мста-С.

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По данным СМИ, диктатор Николас Мадуро опасается военного вторжения в страну.

Также, по его мнению, США может перебросить выведенные из Афганистана и Сирии войска в Колумбию и, таким образом, угрожать Венесуэле.

В то же время, представитель министерства обороны Колумбии заявил, что Богота не намерена предоставлять Вашингтону свои военные базы под возможную операцию США в Венесуэле.

Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA — Already Happened (@M3t4_tr0n) 27 січня 2019 р.

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23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Ранее СМИ сообщали, что в Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность Мадуро.