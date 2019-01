Венесуэла стягивает к своей границе военную технику из РФ: видео

Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства. Об этом сообщает Defence Blog.

На кадрах ролика видно колонну самоходных гаубиц 2С19 Мста-С.

По данным СМИ, диктатор Николас Мадуро опасается военного вторжения в страну.

Также, по его мнению, США может перебросить выведенные из Афганистана и Сирии войска в Колумбию и, таким образом, угрожать Венесуэле.

В то же время, представитель министерства обороны Колумбии заявил, что Богота не намерена предоставлять Вашингтону свои военные базы под возможную операцию США в Венесуэле.

Venezuela forces, including Russian made self-propelled howitzer 2S19 Msta-S, allegedly on the move towards Colombia border pic.twitter.com/GUAQMHCUwA