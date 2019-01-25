Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.01.2019, 20:59

В Венесуэлу для защиты Мадуро прибыли российские наемники - СМИ

В Венесуэлу для защиты Мадуро прибыли российские наемники - СМИ - Фото

По данным Reuters, в Венесуэлу прибыли также боевики, связанные с группой Вагнера, которая принимала участие в войне России против Украины

Реклама
Реклама

В Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

На этой неделе Россия пообещала поддержать Мадуро после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом с одобрения Вашингтона.

Реклама

Евгений Шабаев, главарь военизированной группы казаков, сказал, что по его информации, число российских наемников в Венесуэле может достигать 400 человек.

Другие источники издания сообщали о небольших группах.

При этом ни Министерство обороны России, ни Министерство информации Венесуэлы не комментируют эти данные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о российских наемниках в Венесуэле: "У нас нет такой информации".

По данным Reuters, в Венесуэлу прибыли также боевики, связанные с группой Вагнера, которая принимала участие в войне России против Украины.

6 января контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который поклялся вступить в бой против "репрессивной системы". 10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы. 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором.

Отправить:
Распечатать:
Теги: чвк вагнера, президент, николас мадуро, венесуэла, наемник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 