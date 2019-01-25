В Венесуэлу для защиты Мадуро прибыли российские наемники - СМИ

В Венесуэлу в течение последних нескольких дней прибывают частные военные подрядчики, выполняющие секретные миссии для России, чтобы усилить безопасность президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

На этой неделе Россия пообещала поддержать Мадуро после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом с одобрения Вашингтона.

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Евгений Шабаев, главарь военизированной группы казаков, сказал, что по его информации, число российских наемников в Венесуэле может достигать 400 человек.

Другие источники издания сообщали о небольших группах.

При этом ни Министерство обороны России, ни Министерство информации Венесуэлы не комментируют эти данные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о российских наемниках в Венесуэле: "У нас нет такой информации".

По данным Reuters, в Венесуэлу прибыли также боевики, связанные с группой Вагнера, которая принимала участие в войне России против Украины.

6 января контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы признал незаконным второй срок президента страны Мадуро. Оппозиционеры выбрали новым главой Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо, который поклялся вступить в бой против "репрессивной системы". 10 января США заявили, что не признают нелегитимную инаугурацию диктатора Венесуэлы. 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил президента Николаса Мадуро узурпатором.