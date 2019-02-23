Диктатор Венесуэлы развернул войска на границе с Колумбией: фото

Фото: twitter/ceofanb

Армия Венесуэлы, контролируемая отстраненным от власти диататором Николасом Мадуро, развернула свои силы на границе с Колумбией. Об этом сообщило военное командование в Twitter.

"Следуя инструкциям Николаса Мадуро, территориальная оборонительная система была развернута на венесуэльской границе для защиты мира и безопасности людей после закрытия границы", – сказано в сообщении.

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Также в Twitter опубликованы фотографии Мадуро с армией, датированные 23 февраля.

#FANB reafirma el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta en Unión Cívico Militar al CJ elegido por el Pueblo, Pdte @NicolasMaduro y desconocemos cualquier acto ilegal adverso a la voluntad del pueblo. #VenezuelaEnDefensaDeLaPaz #23Feb pic.twitter.com/jQvTr7mHxs — CEOFANB (@ceofanb) 23 лютого 2019 р.

В субботу, 23 февраля сторонники и.о. президента, лидера оппозиции Хуана Гуайдо должны были пытаться провезти конвой гуманитарной помощи из Колумбии в Венесуэлу. Оппозиция утверждает, что гуманитарная помощь должна быть доставлена, поскольку 300 тысяч человек срочно нуждаются в еде и лекарствах.

Диктатор Николас Мадуро сообщил, что за события 23 февраля на границе будет нести ответственность колумбийский президент Ивана Дуке и решил закрыть границу.

Ранее Венесуэла закрыла свою морскую границу с тремя голландскими Карибских островах. Также была информация, что Венесуэла к своей границе с Колумбией стягивает военную технику российского производства.