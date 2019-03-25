В Венесуэле блэкаут - второй за месяц

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Сегодня, 25 марта, большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Свет погас в том числе и во некоторых районах столицы - в частности, в большей части восточного Каракаса, а также в центре города, где находится президентский дворец и большинство министерств. Власти объявили о закрытии метро в Каракасе.

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По словам очевидцев, электричество отключилось в некоторых западных штатах страны, при этом свет есть в южном городе Пуэрто-Ордас и в некоторых частях Валенсии - третьем по величине городе страны.

Отмечается, что ни государственная электроэнергетическая компания Corpoelec, ни министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы о комментариях.

14 марта правительство Венесуэлы сообщило о полном прекращении блэкаута в стране, который начался 8 марта. 11 марта в стране ввели чрезвычайное положение. Сообщалось, что из-за отключения электричества в больницах умерли по меньшей мере 15 детей.