$18 млн. В доме наркобарона Пабло Эскобара нашли тайник с кладом

Слухи о спрятанных деньгах Эскобара ходят в Медельине с момента его смерти

Племянник покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара заявил, что нашел полиэтиленовый пакет с деньгами стоимостью $18 млн, спрятанный в стене одного из домов своего дяди. Об этом сообщает BBC.

Николас Эскобар рассказал колумбийским СМИ, что "видение" указало ему, где искать деньги в квартире в городе Медельин, где он сейчас живет. Некоторые банкноты испортились и уже не используются

Николас Эскобар рассказал колумбийскому телеканалу Red + Noticias, что в тайнике также была печатная машинка, спутниковые телефоны, золотая ручка, камера и рулон кинопленки.

По его словам, он уже не первый раз находит деньги в тех местах, где скрывался от ареста его дядя.

В интервью он добавил, что неоднократно сопровождал своего дядю, а однажды его похитили неизвестные и с помощью пыток пытались узнать местонахождение наркобарона.

Пабло Эскобар погиб во время перестрелки с полицейскими в 1993 году. На пике своей карьеры наркобарон занимал седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. Слухи о спрятанных деньгах Эскобара ходят в Медельине с момента его смерти.

Эскобар родился в бедной семье в Рионегро, Колумбия, в 1949 году, а в 1970-х годах основал наркокартель в Медельине.

В годы наибольшей активности, его картель поставляла примерно 80% кокаина, который ввозили в США.

Считается, что Эскобар ответственен примерно за 4000 смертей.

При этом его происхождение сделало его популярным среди некоторых колумбийцев, поддержку которых он получил, раздавая большие суммы наличных и инвестируя в бедные кварталы Медельина.

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Наталия Медведева

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