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Хвастался убийством 300 человек. Умер киллер наркобарона Эскобара

Хвастался убийством 300 человек. Умер киллер наркобарона Эскобара - Фото
Джон Хайро Веласкес (Фото: ЕРА/Luis Eduardo Noriega)
07.02.2020, 10:32

Джону Хайро Веласкесу было 57 лет

Известный убийца Джон Хайро Веласкес по кличке "Попай", работавший на колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, умер от рака желудка. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление колумбийских чиновников. 

По данным BBC, Веласкес хвастался, что убил 300 человек по приказу колумбийского наркобарона.

Веласкес сдался властям в 1992 году и провел более 20 лет в тюрьме. В 2014 году он освободился и создал YouTube-канал под названием "Раскаивающийся". Однако в 2018 году его повторно арестовали за вымогательство. Веласкес скончался в Национальном институте рака в Боготе, где с декабря лечился от рака желудка.

Пабло Эскобар - колумбийский наркобарон. Он заработал огромные деньги на наркобизнесе. Его убила колумбийская полиция в 1993 году, когда Эксобар пытался избежать экстрадиции в США.

  • 31 января сообщалось, что бегемоты наркобарона Эскобара угрожают экосистеме Колумбии.
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Колумбия пабло эскобар Джон Хайро Веласкес
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