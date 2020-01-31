Бегемоты наркобарона Пабло Эскобара угрожают экосистеме Колумбии

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Ученые провели исследования и заявили, что бегемоты, которые некогда населяли семейный зоопарк колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, являются инвазивным видом, наносящим ущерб качеству воды в регионе Пуэрто-Триунфо, где они обитают. Об этом сообщает Eurek Alert со ссылкой на исследование.

В начале 1980-х Эскобар создал в Колумбии семейный зоопарк, населив его носорогами, жирафами, зебрами, бегемотами и прочими экзотическими животными. Когда его наркоимперия потерпела крах, животных переместили в зоопарки. Исключением стали четыре бегемота, поскольку их трудно поймать и этому животному опасно противостоять. Они успели размножиться и теперь их численность достигла около 80 особей.

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Ученые в течение двух лет проводили комплексную оценку качества воды, уровня кислорода, сравнивая озера с популяциями бегемотов и без них. Они пришли к выводу, что поскольку бегемоты проводят много времени в воде, их отходы оказывают большое влияние на качество водоемов в регионе.

По оценкам исследователей, численность бегемотов в ближайшие годы будет значительно расти: "В ближайшие пару десятилетий их может быть тысячи. Это исследование показывает, что существует определенная необходимость решить, что с ними делать". Это также вызывает у ученых вопросы о том, как бегемоты будут взаимодействовать с другими животными, которые населяют регион.

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